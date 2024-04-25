موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء غد الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تعادل الأهلي سلبياً مع مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد فوزه ذهابًا على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، وإيابًا بثنائية نظيفة ، فيما تأهل مازيمبي للدور ذاته بعدما نجح في إقصاء بيترو أتلتيكو الأنجولي، بالتفوق عليه إيابًا خارج ملعبه بنتيجة 2-1، بعد التعادل ذهابًا بدون أهداف.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو «رضا سليم»، وسام أبو علي «محمود عبد المنعم كهربا».

القناة الناقلة

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم،

كما تنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة على البث الأرضي فقط نظرا لإقامة اللقاء على أراضي مصرية.