بث مباشر مباراة الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر اليوم يلا شوت

ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الاهلي تويتر : مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر اليوم يلا شوت،ينتظر جماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر مباراة الفريق الحاسمة ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، حيث يتمنى الجميع لفوز الفريق والتأهل إلى نهائي البطولة والحصول على اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخ النادي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في المباراة نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

سيلتقي النادي الأهلي مع فريق مازيمبي الكونغولي في الساعة العاشرة مساءً غدًا، الجمعة، على استاد القاهرة في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل السلبي.

مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر اليوم يلا شوت

سيتأهل الفائز من مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراة الترجي وماميلودي صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقد انتهت مباراة الترجي وصن داونز بفوز الترجي بهدف دون رد في مباراة الذهاب. وتمت الموافقة على حضور 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي ومازيمبي لدعم الفريق الأحمر. والأهلي هو الأندية الأكثر تحقيقاً لهذه البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

يتطلع النادي الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى تحقيق اللقب الثاني عشر في هذه النسخة، حيث يتصدر الأهلي قائمة الفرق الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 11 لقباً، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب متساوياً مع فريق مازيمبي الكونغولي.

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وسبق أن لعب الفريقان 5 مباريات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان بمواجهتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

وتقرر حضور 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي ومازيمبي من أجل دعم الفريق الأحمر قبل الاختبار الصعب أمام بطل الكونغو.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي بالتعادل السلبي بمدينة لومومباشي على ملعب تي بي مازيمبي في الكونغو مساء يوم السبت الماضي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء ضد مازيمبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو «رضا سليم»، وسام أبو علي «محمود عبد المنعم كهربا».

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي ضد مازيمبي اليوم الجمعة 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

وتذاع مباراة الأهلي ومازيمبي عبر قناة "bein sports 6"، وذلك بالإضافة إلى قناة تايم سبورتس عبر التردد الأرضي.

معلق مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم

يتولى مهمة التعليق على المباراة علي محمد علي عبر قناة بي ان سبورتس