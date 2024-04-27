الامارات | فارق الألقاب بين الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا.. وموعد النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الأهلي المصري، بطل الموسم الماضي، والترجي التونسي الى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بفوز الأول على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 3-0 والثاني على مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-0 الجمعة في إياب نصف النهائي.

وبعدما تعادل الأهلي من دون أهداف ذهاباً خارج الديار وفاز الترجي في ملعبه 1-0، سيكون النهائي بنهكة عربية خالصة للموسم الثالث توالياً، مع سعي الفريق المصري الى تعزيز رقمه القياسي باللقب الثاني عشر.

في المقابل، سيخوض النهائي الإفريقي التاسع في تاريخه أملاً بالتتويج الخامس والأول منذ خمس سنوات.

كما تأهل الترجي إلى كأس العالم للأندية 2025 بصيغتها الجديدة ممثلاً ثالثاً للكرة الافريقية بعد الأهلي والوداد المغربي.

وستقام مباراتي الدور النهائي في 18 مايو على أرض الترجي ذهاباً، و25 مايو على أرض الأهلي إياباً.