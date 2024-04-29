ميدو: سامسون أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو عن سعادته بتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني في نصف النهائي.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "أبارك للزمالك على التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وكان الزمالك قد فاز على دريمز الغاني بنتيجة 3 – 0 في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب بابا يارا في غانا، ليتأهل لمواجهة نهضة بركان في النهائي الإفريقي.

وتابع: "التتويج بالبطولة الإفريقية سيكون الأساس والأرضية لنجاح مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة القادمة".

وتابع: "تلك البطولة ستكون واحدة من أهم البطولات التي شارك فيها الزمالك خلال الفترة الماضية".

وأردف: "أوجه شكر خاص لسامسون، فهو أكثر لاعب تعرض للظلم داخل الزمالك، وجوميز قام بتوظيفه بشكل جيد في المباراة".

وذكر: "أوسوريو كان يعامل سامسون بشكل سئ وقد يكون النقطة الفاصلة في تتويج الزمالك بالبطولة الإفريقية".

وأتم: "عدم تتويج الزمالك بالكونفدرالية هي فكرة قاتلة لجمهور".