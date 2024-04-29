إيهاب الكومي: جيل 2008 يملك مواهب مميزة وقرار لجنة الانضباط تجاه الشيبي خلال أيام

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر 2008 في الجزائر للمشاركة في دورة شمال إفريقيا، أن المشاركة في البطولة كان هدفه منح اللاعبين الثقة في أنفسهم.

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وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "التتويج باللقب مهم ولكن الهدف الأكبر كان هو احتكاك اللاعبين بالمنتخبات الإفريقية وتحديدًا شمال إفريقيا، وهذا المنتخب يملك مواهب مميزة بجهاز فني قدير، وما أعجبني هو أن هذا الجميع كان يلتزم بجميع صلواته خلال المعسكر في الجزائر".

وأضاف إيهاب الكومي: "ملف روي فيتوريا انتهى بعدما لجأنا إلى وزارة الشباب والرياضة وحصلنا على فتوى بدفع الشرط الجزائي الخاص به وانتهى الأمر".

واستطرد عضو مجلس إدارة الجبلاية: "لا يزال أمامنا أمل في صلح محمد الشيبي وحسين الشحات، واللاعب المغربي امتثل أمام المستشار محمد شيرين، وطلبوا التأجيل للإطلاع ولكن تم رفض الأمر ومنحهم ساعة واحدة للاطلاع ثم أدلى اللاعب بأقواله".

وقال: "المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط سوف يكتب مذكرته الخاصة بأقوال اللاعب، وسوف يقدمها إلى اتحاد الكرة وسوف يتم إعلان القرار خلال الأيام القليلة المقبلة".

واختتم إيهاب الكومي: "عقب انتهاء مسابقة دوري المحترفين هذا الموسم، سوف يتم عقد جلسة داخل الاتحاد مع عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، لمناقشة شكل المسابقة بالموسم الجديد ولكن سوف يتم تغيير النظام".