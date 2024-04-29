الامارات | جولة ترويجية لكأس الرابطة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت رابطة المحترفين الإماراتية جولة ترويجية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن مبادرات العد التنازلي لضربة بداية الحدث.

انطلقت الجولة في 25 أبريل الجاري وتضمنت عرضاً لكأس البطولة والكرة الرسمية، في مقر قصر الإمارات ماندرين أورينتال في أبوظبي، حيث تمكن زوار الفندق من التقاط الصور التذكارية مع الكأس على مدار أربعة أيام، انتقلت بعدها إلى فرع مصرف أبوظبي الإسلامي في شارع الشيخ زايد في دبي يومي 29 و30 أبريل الجاري.

وستختتم جولة الكأس في المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي في أبوظبي يومي الأول والثاني من مايو المقبل.