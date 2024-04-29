رابطة الدوري السعودي تعلن انتهاء هيمنة جيسوس على جائزة الأفضل في شهر أبريل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، انتهاء هيمنة جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الهلال الأول لكرة القدم على جائزة أفضل مدرب في البطولة.

وكشفت رابطة الدوري السعودي اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عن فوز البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق الشباب، بجائزة أفضل مدرب في شهر أبريل الجاري.

وكان جورجي جيسوس، قد استطاع أن يحصد جائزة أفضل مدرب الشهرية في الدوري السعودي لمدة 5 أشهر متتالية، آخرها شهر مارس الماضي.

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ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد في الكلاسيكو السعودي، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك، غدًا الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 80 نقطة بعدما خاض 28 مباراة خلال الموسم الحالي.