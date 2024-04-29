ثنائي الاهلي مهددان بالغياب عن تصفيات كأس العالم رفقة منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية أن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر يفكر في استبعاد ثنائي الاهلي، عن مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأشارت التقارير أن حسام حسن يفكر في عدم ضم محمود عبد المنعم كهربا لمعسكر المنتخب القادم، بسبب الابتعاد عن المشاركة في المباريات بشكل أساسي مع الاهلي.

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وواصل التقرير أن أيضًا من الممكن عدم ضم ياسر إبراهيم بسبب غيابه لأكثر من شهرين عن المباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

يذكر أن منتخب مصر لديه 6 نقاط من مجموعته.

وتقام مباراة مصر ضد بوركينا فاسو يوم الإثنين 3 يونيو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما مباراة مصر ضد غينيا بيساو ستكون يوم 10 يونيو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.