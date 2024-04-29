توخيل: نجم البايرن سيسجل في مرمى الريال

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني عن ثقته بقدرة نجم بايرن ميونخ سيرج جنابري على التسجيل في مرمى ريال مدريد في المواجهة المرتقبة التي ستجمع العملاق البافاري مع النادي الملكي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الأسبانية مدريد.

وكشف توماس توخيل عن ثقته التامة في إمكانيات سيرج جنابري ليكون أحد نجوم مباراة نصف نهائي دوري الأبطال، مشيرا إلى أن لديه كل المقومات التي ستجعله قائدا لبايرن ميونخ نحو فوز حاسم في مباراة الذهاب.

وقال توماس توخيل في تصريحات أبرزتها وسائل الإعلام الألمانية قبل مواجهة ريال مدريد: “سنحتاج لبعض الحظ ايضا لتجاوز فريق مثل ريال مدريد، المباراة بالقطع عبارة عن خليط من التكتيك و الحظ الى جانب منح بعض الاعبين حرية الاداء داخل الملعب، التكتيك مجرد أداة لتحقيق الانضباط للفريق داخل الملعب لكن في النهاية تظل مهارة عدد من الاعبين حاسمة في مثل هذه المباريات”.

وكشف توماس توخيل عن اعتباره البرازيلي فينيسيوس جونيور والألماني توني كروس هما الاعبين الأهم في فريق ريال مدريد قائلا: "لقد لعبت أمامهم مع تشيلسي وباريس سان جيرمان و بروسيا دورتموند، في الماضي كان مفتاح الفريق هو كريم بنزيمة الان لاشك لاعب مثل جود بيلينجهام هو ايقونة الفريق المدريدي لكن بالنسبة لي الأهم هما فينيسيوس جونيور وتوني كروس.

وقال إن المهمة في مباراة مثل مباراة ريال مدريد هي الهجوم بعدد كافي من الاعبين لتشكيل خطورة وأيضا العودة الى الدفاع بعدد كافي من الاعبين لانهم خطرين جدا في الهجمات المرتدة.

وعن موقف المصابين، قال توماس توخيل بالنسبة لاوبا ميكانو وتوماس دي ليخت و ليمار سننتظر لنرى في التدريب الأخير مدى جاهزيتهم لمواجهة الريال.