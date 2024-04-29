حقيقة غياب 6 لاعبين من الترجي أمام الاهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

تداولت أنباء حول احتمالية غياب 6 لاعبين من فريق الترجي التونسي، خلال المواجهة المرتقبة أمام الاهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا،

وضرب الترجي التونسي، موعدًا مع النادي الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حجز بطاقة التأهل عقب الفوز على صن داونز، بنتيجة هدفين دون رد.

وتأهل الاهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز الذي حققه على حساب مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد.

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وبالعودة إلى البطاقات الصفراء التي حصل عليها سداسي الترجي، فإن كل منهما يمتلك بطاقة وحيدة، وفي حال حصل أي منهما على أخرى في مواجهة الذهاب أمام المادر الأحمر، لن يغيب في الإياب.

ويمتلك حارس المرمى أمان الله مميش، ياسين مرياح، محمد أمين توغاي، حسام تقا، يان ساس، روجو أهولو، بطاقة صفراء وحيدة، ولا يوجد لاعب في الفريق التونسي مهدد بالغياب.

والجدير بالذكر أن مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والترجي، ستكون يوم 18 مايو، بينما سيقام الإياب يوم 25.