مدربة بطل كينيا : جئنا إلى مصر من أجل اللقب الأفريقي للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت إيثير، مدربة فريق الأنابيب الكيني للكرة الطائرة «سيدات» أن فريقها جاء إلى مصر من أجل المنافسة بقوة على حصد لقب البطولة الإفريقية للأندية المقامة بالنادي، وأشارت إلى أنه رغم وجود فرق مميزة في البطولة وعلى رأسهم الأهلي إلا أنها تثق بقوة في فريقها.



وأوضحت مدربة الأنابيب أن فريقها الذي حقق لقب البطولة في العام قبل الماضي بتونس جاء إلى القاهرة للمنافسة مرة أخرى على اللقب، وأنها تعي جيدة رغبة الأهلي في حصد البطولة التي تنظم داخل النادي، وتدرك خبرات لاعباته الكبيرة.

وقالت إيثير إن البطولة تنظم بشكل رائع للغاية داخل النادي، وأن كل الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد أي مشاكل تواجه فريقها سواء على مستوى التدريبات أو الإقامة.