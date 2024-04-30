شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشكل لجنة لإدارة نهائى أفريقيا وتسهيل سفر جماهيره إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مجلس الإدارة استقر على تشكيل لجنة خاصة لإدارة ملف خوض الفريق الأحمر نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو المقبل، من أجل إنهاء الترتيبات الخاصة بسفر الجماهير الحمراء إلى تونس لحضور مباراة الذهاب في ملعب رادس.

وأكد المصدر أن اللجنة التي تدير ملف نهائي أفريقيا ستتواصل مع شركة الخدمات الرياضية داخل النادي لتنظيم رحلات طيران إلى تونس لتسهيل سفر الجماهير الحمراء لحضور ذهاب نهائي أفريقيا، حيث ترغب في إنهاء ملف سفر الجماهير مبكرا خشية من تأخر استصدار التأشيرات الخاصة بالبعثة الحمراء.

وأوضح أن اللجنة ستتواصل مع السفارة التونسية بالقاهرة لتسهيل استخراج تأشيرات سفر الجماهير الحمراء، وتنظيم رحلات سفر جماعية للجماهير الحمراء.

وشدد المصدر على أن مجلس الإدارة يرغب في ترتيب كل الإجراءات الخاصة بسفر جماهير الأهلي إلى تونس لدعم الفريق من ملعب رادس، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بتونس بل خوض لقاء الإياب بالقاهرة يوم 25 مايو.

واستأنف الأهلي تدريباته استعدادا لمباراته أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الدوري، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس ‏للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.‏

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏