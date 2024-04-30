شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والإسماعيلى فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش استعداداً لمباراته أمام الإسماعيلى غداً، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يعلن كولر قائمة لاعبيه التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة بالإسكندرية.

وحصل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارسيل كولر على مباريات الإسماعيلى الأخيرة بالدورى، من أجل دراسة الفريق الأصفر ومعرفة نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهته فى الدورى ووضع أجل الخطة المناسبة لاستعادة الانتصارات الغائبة على الصعيد المحلى بعد خسارة مباراة القمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الأخير.

ويرغب كولر فى معرفة أسلوب لعب الاسماعيلى تحت قيادة إيهاب جلال وطريقته فى تحضير اللعب ونقل الكرة ووضعيته فى حالة الدفاع والهجوم وأهم الأوراق الرابحة فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة للحد من خطورته وتصحيح مسار الاهلى بالدورى بعد استعادة عدد من اللاعبين المصابين.

موعد مباراة الاهلى أمام الاسماعيلى بالدورى المصري

يواجه الأهلى نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء غد، الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصري الممتاز.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والإسماعيلى فى الدورى

خسر الأهلى من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل الدراويش مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ترتيب الاهلى والاسماعيلى فى جدول الدورى

ويملك الاهلى 21 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلى والزمالك وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 13.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 22.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاسماعيلى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى فى الدورى المصرى، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.