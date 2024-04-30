استبعادات بالجملة.. قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، على قائمة الفريق النهائية لمباراة الإسماعيلي.

وشهدت القائمة استبعاد كل من، محمد الشناوي وطاهر وكريم نيدفيد وأفشة، بجانب خالد عبد الفتاح وحمزة علاء والدبيس، بالإضافة إلى ياسر وديانج وكريستو وكريم فؤاد.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: أحمد عبد القادر، عمرو السولية، أكرم توفيق، أحمد نبيل، رضا سليم، بيرسي تاو، حسين الشحات، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، أنتوني موديست، وسام أبو على.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الدراويش غدا الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

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