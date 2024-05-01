الاهلي يثير الجدل بشأن موقفه من قضية الشحات والشيبي

كشف النادي الاهلي عن موقفه من حل قضية حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع محمد الشيبي المحترف في صفوف بيراميدز، بشكل ودي.

ورفض النادي الاهلي الدخول في أي حلول ودية بشأن قضية الشحات مع الشيبي، التي وصلت إلى المحاكم المدنية.

وأوضح سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي في تصريحات تليفزيونية، أنه لن يكون هناك أي حلول ودية في قضية الشحات والشيبي، حيث طالب بالتزام الجميع سواء عن فيفا أو عن اتحاد الكرة.

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وأشار: “الاهلي دائمًا يسير باللوائح التي تحكم كرة القدم، وعندما يتم اتخاذ قرار فإنه يكون وفق اللوائح فقط”.

وكان الشيبي قد دخل في أزمة قوية مع حسين الشحات في نهاية الموسم الماضي، حيث قام لاعب النادي الاهلي بصفع نجم بيراميدز على وجهه.

ولجأ اللاعب المغربي محمد الشيبي، للمحاكم المدنية وهو ما رفضته القلعة الحمراء، خاصة وأن هذا يخالف لوائح فيفا.