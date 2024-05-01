الترسانة يواصل استعداداته لمواجهة ديروط في الدورة الرباعية

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة بقيادة حسين شكري، تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة ديروط الفاصلة المؤهلة للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

ومن المقرر ان يخوض الفريق مبارتين وديتين احدهما مع احد فرق الدوري الممتاز استعدادا لمواجهة ديروط.

و كان الترسانة قد أنهي الدوري متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 42 نقطة و تأهل رسميا لدوري المحترفين.

كان اتحاد الكرة أعلن عن خوض المباراتين الأخيرتين على ستاد بتروسبورت ، حيث تقام المباراة الأولى بين المنصورة وسبورتنج يوم 11 مايو المقبل، ثم لقاء كهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس في اليوم التالى ، على أن تختتم المباريات بمواجهة الترسانة وديروط يوم 13 مايو .

علي جانب اخر، و هناك انباء عن ان سبب تأخر اعلان مكان مباراة الترسانة وديروط هو تمسك أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المحسوبين علي الصعيد باقامتها بإحدى ملاعب الصعيد وعدم إقامتها بالقاهرة .

يلتقي فريق ديروط متصدر المجموعة أ "جنوب الصعيد" نظيره الترسانة متصدر المجموعة ب "شمال الصعيد"، في مواجهة صعبة وقوية من أجل التأهل إلى الدوري الرباعية.

نظام الدورة الرباعية وكيفية التأهل

الدورة الرباعية في دوري المحترفين. (يصعد منها فريق للدوري الممتاز، ويصعد الثلاثة الآخرون إلى دوري القسم الثاني أ).

يصعد أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى دوري القسم الثاني (أ)، ويلعب أصحاب المركز الأول في الدورة الرباعية.