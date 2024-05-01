فانوم يغيب عن الداخلية أمام سيرميكا

ياسر رشاد - القاهرة - يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية جهود فانوم ألفريد نجم الفريق في مباراته أمام سيراميكا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب الإيقاف.

وحصل فانوم على الإنذار الثالث لفريقه في مباراته الماضية أمام المصري والتي فاز فيها الفريق البور سعيدي بهدف نظيف.

وتكتمل صفوف الداخلية في مباراته أمام سيراميكا بخلاف فانوم ألفريد، حيث استعاد الفريق الشرطي اللاعبين المصابين في الفترة الماضية.

ويطمح الداخلية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سيراميكا خلال منافسات الدوري، من أجل تحسين مركزه في جدول الدوري المصري.

ويحتل فريق الداخلية المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري برصيد 11 نقطة جمعهم من فوز وحيد و8 تعادلات و10 هزائم.