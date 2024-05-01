وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في لقاء الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم في إطار مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود كهربا وأنتوني موديست.