"بعد الفوز على الإسماعيلي".. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي، لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري، بمواجهة فريق الجونة يوم السبت المقبل الموافق 4 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم السبت المقبل الموافق 4 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويحتل المارد الأحمر المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي الجونة في المركز ال 7 برصيد 28 نقطة من 19 مباراة خاضهم بالمسابقة.