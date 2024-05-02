الامارات | منتخب كرة الطاولة يشارك في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة مشاركة المنتخب في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، التي ستقام منافساتها من 17 إلى 19 الجاري في مدينة السليمانية العراقية، وبطولة غرب آسيا لمنتخبات الفئات العمرية في أغسطس المقبل بالأردن. وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة، أهمية المشاركة في البطولتين، لتعزيز الخبرات التنافسية للاعبي المنتخب عبر الاحتكاك مع مدارس فنية مختلفة، بهدف الارتقاء بقدراتهم، وتطوير مهاراتهم. وقال في تصريح صحافي: «راضون عن النتائج التي حققها المنتخب في الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وإحراز أربع ميداليات بحصد المركز الثالث في مسابقتي الفرق للشباب والشابات، وحلول الثنائي علي الحواي وعبدالله الحواي، في المركز الثالث في مسابقة الزوجي للشباب، وعبدالله الحواي في المركز الثالث لمسابقة الفردي للشباب».