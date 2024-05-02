الزمالك يكشف حجم إصابة شلبي والزناري أمام البنك الاهلي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حجم إصابة مصطفى شلبي ومصطفى الزناري ثنائي الفريق في مباراة البنك الاهلي في الدوري المصري.

وتعرض شلبي للإصابة خلال الدقيقة 25 من عمر مباراة الزمالك ضد البنك الاهلي، وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوميز باستبداله ونزول بدلًا منه الدولي البنيني سامسون أكينولا.

كما تعرض مصطفى الزناري للإصابة في الدقيقة 10، ليتم استبداله ونزول بدلًا منه حسام عبد المجيد.

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وقال طبيب الأبيض في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: “مصطفى الزناري تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، في حين تعرض شلبي للإصابة في العضلة الضامة”.

وأشار طبيب الزمالك إلى أن الثنائي سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم الإصابة.

وفاز فريق الزمالك على البنك الاهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة.