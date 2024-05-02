"التشخيص المبدئي".. مصدر يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد خيري

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تفاصيل إصابة مصطفى شلبي لاعب الزمالك، والتي تعرض لها في الدقائق الأولى من مباراة البنك الأهلي.

وقال المصدر إن التشخيص المبدئي لإصابة شلبي شد في العضلة الضامة، وسيخضع اللاعب لفحوصات وأشعة، عقب المباراة.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري.

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