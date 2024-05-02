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"واضح من أول دقيقة".. تصريحات مثيرة من طارق مصطفى بعد لقاء الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هند عواد:

تحدث طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، عن الهزيمة من الزمالك، بهدف نظيف، في .

وقال مصطفى في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، عقب المباراة: "ما يحدث مع البنك الأهلي ظلم، ضربة الجزاء مشكوك فيها وبالنسبة إلى أسامة فيصل تمثيل، لنا حالتين مثلها".

وأضاف: "واضح من أول دقيقة في المباراة أننا سنخسر والله أعلم ما هي الأسباب، لكن دائما يوجد علامات استفهام ولغز بالنسبة إلى البنك، ولم أفهمه، يجب أن يوجد عدل في الكرة المصرية، سبق لي التدريب في المغرب ولم أرى فارق في تعامل الحكام مع الوداد أو الرجاء".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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