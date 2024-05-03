كولر يحتوي غضب كهربا بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - احتوى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضب لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" بعد أن رفض مشاركته في لقاء الإسماعيلي وفضل الدفع بالفرنسي أنطوني موديست كبديل على حسابه.

وعقد كولر جلسة مع كهربا وطالبه بالتركيز داخل المستطيل الأخضر والحفاظ على مستواه لأنه سيمنحه الفرصة مجدداً لقيادة الهجوم الأحمر.

في الوقت الذي دافع كولر عن لاعبه موديست مؤكداً أنه يقدم المطلوب منه في حدود توقيت مشاركته وظروف المباريات.

وجاء دفاع كولر عن موديست رغم تواضع مستواه بصورة واضحة وتوصية لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برحيل اللاعب الفرنسي والتعاقد مع مهاجم جديد سواء أجنبي أو محلي.

وأبدى المدرب الفرنسي تمسكه بمنح موديست الفرصة للمشاركة لتجهيزه تحسباً لأي ظروف خلال الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.