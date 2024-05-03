موعد مباراة الأهلي والجونة فى الدوري والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلى نظيره الجونة فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

فاز الأهلى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما فاز الجونة على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويمتلك الأهلى 24 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 12 مباراة، فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 28 نقطة بعدما خاض 19 مباراة .

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

ويضم التشكيل المتوقع كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: على معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - أكرم توفيق – رضا سليم – بيرسى تاو .

خط الهجوم: وسام أبو على

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والجونة فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والجونة في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.