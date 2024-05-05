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اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمته مع فيتوريا بعد الرحيل عن منتخب مصر

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روي فيتوريا - منتخب مصر

روي فيتوريا - منتخب مصر

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، تطورات أزمته مع روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وأوضح المصدر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، لم يحصل على رد من محامي روي فيتوريا حتى الآن، بخصوص طلب الاكتفاء بدفع الشرط الجزائي دفعة واحدة إلى جانب المستحقات المتبقية.

وأصر محامي المدرب على الحصول على عقده كاملًا مع منتخب مصر، علمًا بأنه تمت إقالته في فبراير الماضي، بعد الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا.

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وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد فيتوريا، ما يعادل رواتب 3 أشهر، كما أن المدرب لم يحصل على كامل مستحقاته المالية، حيث أنه لم يصرف له راتب شهر يناير الماضي.

ودخل اتحاد الكرة المصري في خلاف مع محامي فيتوريا، بسبب المقابل المادي الذي سيحصل عليه المدرب البرتغالي بعد فسخ عقده مع منتخب مصر.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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