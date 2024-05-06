نجم الزمالك السابق: ياسر حمد لا يصلح للأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كريم ذكري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق, لا يصلح للتواجد مع الفريق مطلقًا ومستواه لا يليق بالنادي.

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وتابع ذكري خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ياسر حمد تواجد معنا في المصري البورسعيدي، ولاعب لا يملك أي مؤهلات مطلقًا".

وأضاف كريم ذكري: "نصحت مسؤول داخل نادي الزمالك، بضرورة صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب وإيقاف المفاوضات، ولكن قرار النادي كان ضمه، ولكن من وجهة نظري لا يصلح".