الاهلي يكذب موقع تونسي بخصوص خطاب حكام نهائي أفريقيا

كشف الإعلامي محمد شبانة، حقيقة الأنباء المنتشرة حول مخاطبة النادي الاهلي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بخصوص حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقام أحد المواقع التونسية ويدعي “نسمة”، بنشر خبر حول رفض الاهلي، لوجود حكام من شمال إفريقيا في لقاء نهائي دوري الأبطال ضد الترجي الرياضي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن الموقع التونسي يجب أن يعتذر، لأنهم يمارسون قبح إعلامي مرفوض، لأن ما ذكر أمر كاذب تمامًا.

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وأوضح أن الخبر المتداول كاذب، ولم يتم مخاطبة الاهلي مطلقًا بشأن حكام نهائي إفريقيا، ولم يتم فتح هذا الملف حتى الآن.

وأشار إلى أن الاهلي لم يخاطب الكاف ولم يتحدث في ملف المنشطات أو نقل المباراة من عدمه.

واستكمل: “سألت مسئولي الاهلي، وأبدوا إندهاشهم من الأخبار التي يتم ترويجها، والعلاقة بين الاهلي والترجي رائعة للغاية، ورئيس النادي التونسي حمدي المؤدب على علاقة طيبة مع الخطيب”.

والجدير بالذكر أن الاهلي سيواجه نظيره الترجي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يومي 18 و25 مايو الجاري.