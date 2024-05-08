"لم يسبق التعامل بها".. بيان من نادي الكرخ بشأن عقوبة صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رفض نادي الكرخ العراقي، في بيان رسمي، العقوبة التي تعرض لها المحترف المصري صالح جمعة لاعب الفريق.

وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف صالح جمعة لمدة 6 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي (19 ألف دولار)، بسبب استخدام ألفاظ بذيئة وأفعال مسيئة ضد حكم مباراة النجف.

وقال الكرخ في بيانه: "تتعجب إدارة نادي الكرخ ومعها الوسط الكروي والمتابعين للمنافسة المحلية من قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة والمتضمن معاقبة لاعب فريق الكرة المحترف المصري صالح جمعة الحد الأعلى بإيقافه لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي".

وأضاف: "ولم يسبق للجنة التعامل بها مع كل ما حدث من اعتداءات في الدوري أن إدارة نادينا هي ليست ضد معاقبة المسيء وترفض الإساءة بأي شكل من الأشكال، لكنها تطالب المساواة بين الأندية في استخدام اللوائح الخاصة بالعقوبات، إن ادارتنا ومع استغرابها ورفضها لقساوة العقوبة فأنها سلكت الطرق القانونية لاسترداد حقها وإنصاف اللاعب في درجة العقوبة بالاستئناف".

واختتم البيان: "وتأمل من شخص عدنان درجال رئيس الاتحاد التدخل لإحقاق الحق وتخفيف الأزمات بين الأندية والاتحاد حتى تستمر المنافسة وتصل الى بر الأمان ومن الله التوفيق".

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