وزير الرياضة يكشف مصير محمد صلاح من مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة موقف محمد صلاح من الانضمام معسكر منتخب مصر في يونيو المقبل في إطار الاستعداد لخوض مواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 7 و10 يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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وقال صبحي في تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي عبر أون سبورت إف إم: “أتواصل باستمرار مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، واللاعب سيتواجد في معسكر يونيو المقبل”.

وأضاف: “تجمع منتخب مصر بقيادة حسام حسن سيكون يوم 28 مايو الجاري، والمنتخب يواصل استعداداته بكل قوة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو”.

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد تقدموا بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشان تأجيل مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة، بسبب ضيق الوقت بين المبارتين، خاصة وأن المنتخب المصري سيسافر إلى غينيا بيساو لمدة 9 ساعات.