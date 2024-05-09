عبدالناصر زيدان: رضا عبدالعال عنده جهل بالقانون في التحكيم



ياسر رشاد - القاهرة - وجه الإعلامي عبدالناصر زيدان هجوما حادا على رضا عبدالعال مؤكدا أنه وجه الرأي العالم بخصوص الإخراج في مباراة الأهلي ومازيمبي بالكونفدرالية الإفريقية موسم 2023-2024.

وأكد عيدالناصر زيدان، أن الكابتن رضا عبدالعال عنده جهل بالقوانين في التحكيم، مشددا على أنه أخطأ بخصوص اسم مخرج المباراة، وأنه لم يكن محمد نصر وأنه كان هشام عبدالودود.

وأضاف: يجب على كابتن رضا عبدالعال أن يطلع على قوانين التحكيم، وأن المخرج لا يفرض رأيه في المباريات.

وتابع، أن تناول هذا الكلام من قبل رضا عبدالعال لاينبغي أن يكون على الشاشات، مؤكدا أن الإخراج المصري له تاريخ كبير ومشرف.

واستطرد، أن الكلام على الخدع البصرية في المباريات، كلام عيب ولايصح.

واختتم الإعلامي عبدالناصر زيدان، لابد أن يكون حذر في الخطاب الإعلامي، خاصة بعد قرار العودة للجمهور.