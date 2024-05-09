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استعدادا للنهائي.. الزمالك يخوض مرانه الأول في المغرب اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الأول في المغرب، على ملعب أكاديمية جامعة بركان، في العاشرة مساء اليوم، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة الزمالك إلى مدينة السعيدية في المغرب، عقب رحلة استمرت لما يقرب من 6 ساعات، وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة وسعد عابدين إداري الفريق في استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار وجدة.

ويترأس بعثة الزمالك كلا من، حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، حسام المندوه أمين الصندوق، أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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