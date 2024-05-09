ميدو يوجه رسالة خاصة إلى إياد العسقلاني ويضع روشتة تتويج الزمالك بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - صرح أحمد حسام " ميدو " نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن التوأم حسام وإبراهيم حسن أسطورة مصرية حيث دائما يقومون بتعليم اللاعبين القتال داخل الملعب.



وأوضح أحمد حسام " ميدو " خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزى سوف يتواجد فى معسكر الفراعنة القادم ولابد من التعامل مع هذة الأزمات باحترافيه من جانب الطرفين ".

وتابع أحمد حسام " ميدو " : أتمنى إستمرار اياد العسقلاني فى الإحتراف الأوروبى حيث اللاعب يمتلك موهبة كبيرة ويسعى للانتقال إلى أحد الأندية الإيطالية او الإسبانية حيث قمت بتصعيد اللاعب أثناء تولى تدريب فريق الإسماعيلي واللاعب من مواليد 2004 ".

وتطرق أحمد حسام " ميدو " للحديث عن مواجهة الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية : الزمالك يحتاج الإحتفاظ بشباكه نظيفه فى أول 30 دقيقة من عمر اللقاء ثم يسير الوقت فى صالح الفريق الأبيض ".

