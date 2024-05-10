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رسميا.. تعديل موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

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ياسر رشاد - القاهرة - وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تعديل موعد  مباراة  منتخب مصر أمام بوركينا فاسو  في الجولة  الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ ،  بناء على الخطاب المرسل من اتحاد الكرة بناء على طلب  الجهاز الفني بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب  الأول لكرة القدم والاتصالات التي أجريت في الساعات الماضية ، الذي طلب فيه إقامة المباراتين أحد يومي ٦ و ١٠ يونيو ، أو ٧ و ١١ يونيو لمنح لاعبو المنتخب راحة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين .

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم ٦ يونيو بدلا ٧ على أن تقام مباراة غينيا بيساو  في موعدها يوم ١٠ يونيو .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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