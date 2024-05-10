"جدية اللاعبين وتعليمات جوميز".. الزمالك ينشر كواليس مرانه الأول بالمغرب قبل مواجهة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت حسابات نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة مقطع فيديو مدته 52 ثانية لكواليس المران الأول لفريقهم بالمغرب؛ حيث مواجهة نهضة بركان.

وظهر على لاعبي الزمالك الجدية والتركيز خلال مقطع الفيديو من كواليس المران كما ظهر المدير الفني للفريق جوزيه جوميز وهو يوجه اللاعبين أكثر من مرة خلال المران.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان، عند العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي النسخة الجارية من الكونفدرالية.

الزمالك كان قد صعدّ لنهائي النسخة الجارية من الكونفدرالية بعد فوزه في دور نصف النهائي على نظيره دريمز الغاني.