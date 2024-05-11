توصيات هامة للجان الفنية للأولمبياد الخاص بواشنطن

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت أمس اجتماعات اللجان الفنية للأولمبياد الخاص الدولي والتي استمرت بالعاصمة الامريكية واشنطن على مدى خمسة أيام بمشاركة مدراء الرياضة والتدريب والألعاب والمسابقات بمناطق العالم السبع، بحضور الدكتورعماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب ، والدكتور شريف الفولى رئيس قطاع الالعاب والمسابقات.

واختتمت الاجتماعات بإصدار مجموعة من التوصيات الفنية الهامة والتى سيتم إخطار مختلف برامج العالم والبالغ عددهم 193 برنامجا ، للبدء في الالتزام بها ، خاصة وان هناك قواعد فنية خاصة بالرياضات سوف يتم تطبيقها في الألعاب العالمية الصيفية السابعة عشر المقرر إقامتها بتشيلي 2027 ، وكذلك في مختلف الألعاب والمسابقات سواء الاقليمية او المحلية بعد إقرار تلك التوصيات ، والتي تعود أغلبها بالنفع والفائدة على اللاعبين ، وتوفير الأجواء المناسبة لإخراج كل ما يمتلكه من طاقات رياضية في اطار تنافس رياضي شريف ، وأن يشعر اللاعب بأن هناك مظلة من القوانين الرياضية تتيح له التنافس الرياضي الشريف

حصص الألعاب العالمية بتشيلي 2027

وتطرقت الاجتماعات الحصص الخاصة بكل منطقة في الألعاب العالمية الصيفية السابعة عشر والتي تستضيفها العاصمة التشيلية سانتياغو وتشهد مشاركة 6000 لاعب ولاعبه من أكثر من 170 دولة للتنافس في 22 رياضة أولمبية ،وسوف يشارك في الألعاب أكثر من 2000 مدرب وآلاف من المتطوعين. وستجذب الألعاب أيضًا 6000 شخص من أفراد الأسرة وأكثر من 2000 وسيلة إعلام دولية ومن المتوقع أن يتابعها نصف مليون متفرج.

ومن أبرز التوصيات سيتم تطبيق نظام جديد في حصص المناطق بحيث تتناسب حصة كل منطقة في كل رياضة على حدة بعدد اللاعبين المسجلين في كل رياضة، ومحاولة تطبيق نظام 50، 50 والذى يجعل مشاركة الذكور مثل الإناث ، واستخدم مصلح السيدات والرجال على اللاعبين واللاعبات ،

وكانت مصر قد شاركت في الألعاب الماضية التي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين ببعثة قوامها 109 فرد عبارة عن 65 لاعب ولاعبة و37 مدربا ومدربة، شاركت بهم في 15 رياضية هي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج و البوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوى والهوكي الأرضي بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي واللاعبين القادة العالمي المقامين على هامش الألعاب.