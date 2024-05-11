معين الشعباني يعلق على مواجهة الزمالك ونهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - علق التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان، على المواجهة القوية أمام الزمالك، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023/2024.

وأكد الشعباني أن النهائي يعد فرصة كبيرة لأي فريق يرغب في تحقيق الفوز بلقب البطولة، حيث شدد على أن نهضة بركان يعاني من غيابات عديدة أمام الفارس الأبيض غدًا.

وتابع: "نحن جاهزون للمباراة، نبحث عن تقديم مستوي قوي، درسنا الزمالك بصورة جيدة في الفترة الأخيرة، وكل أوراق الفريقين مكشوفة للجميع".

وأوضح الشعباني: "لن نُجازف بأي لاعب مُصاب في لقاء الذهاب، حتى لا نخسره فترة أطول".

وأتم مدرب نهضة بركان تصريحاته: "جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الزمالك، أتمنى أن نُحقق نتيجة مُريحة في مباراة الغد قبل لقاء العودة، لأن الأبيض سيخوض تلك المباراة في ملعب كبير بحضور جماهيري كبير".

الجدير بالذكر أن مواجهة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان على استاد القاهرة الدولي يوم 19 مايو الجاري، بينما ستُلعب مواجهة الذهاب غدًا الأحد.