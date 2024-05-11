تشكيل الهلال أمام الحزم.. التتويج ينتظر الزعيم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تشكيل الزعيم أمام الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.
وتقرر انطلاق مواجهة الهلال أمام الحزم في السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيل الهلال أمام الحزم
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: ياسر الشهراني- على البليهي- كاليدو كوليبالي ــ سعود عبدالحميد.
خط الوسط: روبن نيفيز ــ سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- محمد كنو.
خط الهجوم: مالكوم- ألكسندر ميتروفيتش- ميشايل ديلجادو.
ويحتاج الهلال للتعادل أو الفوز أمام الحزم من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024، حيث يتبقى نقطة واحدة لكتيبة خورخي جيسوس على التتويج الرسمي، قبل 3 أسابيع من نهاية المسابقة.