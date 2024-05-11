جوميز يتحدى نهضة بركان قبل نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك غدًا نظيره نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تُلعب مباراة الإياب يوم 19 مايو الجاري في القاهرة.

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وقال جوميز في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: “عدم هزيمتنا الفترة الماضية دليل على قوتنا وأننا نؤدي بشكل جيد، وهذا الأمر يعطي الفريق دوافع كبيرة”.

وأضاف: “جميع لاعبي الفريق المتواجدين بقائمة الزمالك على أتم الجاهزية للمشاركة في المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية”.

وتابع: “استقريت على بديل مصطفى شلبي الذي يغيب للإصابة، وليس من العدل للمجموعة أن نتحدث عن اللاعبين الغائبين”.

واختتم: “فريق نهضة بركان قوي ويضم لاعبين مميزين، ولكننا جئنا إلى المغرب لتحقيق نتيجة إيجابية”.

وحسم نهصة بركان المغربي تأهله إلى نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق اتحاد العاصمة الجزائري، فيما تأهل الزمالك لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق دريمز الغاني بثلاثية دون رد في نصف النهائي