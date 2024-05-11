صلاح محسن يقود تشكيل المصري أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر دوري "نايل" لهذا الموسم 2023/2024.
ومن المقرر انطلاق مواجهة المصري البورسعيدي أمام بيراميدز في تمام السابعة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب "برج العرب".
تشكيل المصري أمام بيراميدز
حراسة المرمى: محمود جاد
الدفاع: كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى، حسين السيد
الوسط: محمود حمادة، معتز زدام، ميدو جابر، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف.
الهجوم: صلاح محسن.
بدلاء المصري:
عصام ثروت، محمد طارق، عمرو سعداوي، ايزي ايميكا، حسن علي ، غيلاس جناوي، حسين فيصل، عبد الرحيم دغموم، والناشئ أحمد أبو الفتح شرف.