إصابة ماكسيمان في مباراة الاهلي ضد الشباب بـ الدوري السعودي

تعرض الفرنسي آلان سان ماكسيمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي السعودي للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الشباب في الدوري السعودي.

ويلاقي فريق الاهلي نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري السعودي، حاليًا على ملعب الأخير.

وشهدت الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول من مواجهة الراقي ضد الليث إصابة آلان سان ماكسيمان.

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وغادر النجم الفرنسي المباراة في الدقيقة الثامنة فيما دخل سميحان النابت بدلًا منه.

ومن المنتظر أن يخضع ماكسيمان للمزيد من الفحوصات لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن مواجهات الاهلي.

وبدأ فريق الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: العمار – عبدالباسط – ديميرال –ريان حامد.

الوسط: الجهيني، فرانك كيسيه، روبرتو فيرمينو.

الهجوم: ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز.