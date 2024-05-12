العشرى يتراجع عن استقالته ويحظى بدعم مصيلحى

ياسر رشاد - القاهرة - عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أجتماعاً مع الكابتن طارق العشرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم و الجهاز الفني فور و صولة إلى مدينة الإسكندرية مباشرة بمكتبه واستمر لمدة ساعتين ونصف لمناقشة الأستقالته التي أعلنها الكابتن طارق العشرى خلال حديث تليفزيونى عقب مبارة اليوم أمام نادى المقاولون العرب

و عقب هذا الاجتماع تراجع الكابتن طارق العشرى عن تقديم أستقالته و أستمراره مع الفريق ، و أوضح المدير الفني لزعيم الثغر انه تعرض لضغوط شديدة خلال الفترة الماضية كانت السبب المباشر في تقديم هذه الاستقالة عقب المباراة مباشرة

مُشدداً على تقديره الكامل و الشديد لجماهير نادى الاتحاد السكندرى العظيمة و أنه أحد أبناء هذا النادى الكبير و يأمل أن يُحقق ما تأمله و تتمناه جماهير زعيم الثغر و مجلس إدارة النادى

و أكد الأستاذ محمد مصيلحى أن الكابتن طارق العشرى أحد أبناء النادى الأوفياء و يعمل بجهد و أخلاص منذ توليه قيادة الفريق ، و طالب رئيس النادى من جماهيرنا العظيمة التي طالما كانت الداعم الأول لهذا الصرح الرياضى صاحب التاريخ الكبير أن تستمر في دعمها و مساندتها للفريق خلال المرحلة القادمة و أكد رئيس النادى مًجدداً أن جماهير النادى لها الفضل الأول في وصول الفريق للمربع الذهبي حالياً ، مُشيراً أن جماهير زعيم الثغر هى القلب النابض لهذا الكيان العريق .