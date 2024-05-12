مران بدني خفيف للاعبي الزمالك استعدادا لنهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على النزول بالحمل البدني خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على الملعب البلدي ببركان، استعداداً لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.



وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل لقاء الغد.



ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غداً الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.



جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.