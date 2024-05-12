موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي التونسي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أغلق رجال المدرب السويسري مارسيل كولر فى الاهلى صفحة بطولة الدوري بعد نهاية مباراتهم مع بلدية المحلة، استعداداً لخوض مباراة مصيرية أمام الترجى التونسى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى رحلة التتويج باللقب الثانى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء.



وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.



وأصبح نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشرة في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.



وسبق وتقابل الأهلي والترجي فى نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018. وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 باستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر فى رادس بنتيجة 0-3.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الترجى التونسى في نهائى دوري أبطال أفريقيا



يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى فى العاشرة مساء السبت المقبل في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت 25 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولى.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة



ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء