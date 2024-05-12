مصر مع ألمانيا وباكستان وفرنسا في البطولة الدبلوماسية لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - وسط اهتمام مصري وعربي ودولي كبير.. أقيمت مراسم قرعة النسخة السادسة للبطولة الدبلوماسية لكرة القدم، في مؤتمر صحفي عالمي، قدمه الإعلامي المعروف إبراهيم عبد الجواد، في نادي الجزيرة الرياضي، الذي يحتضن فعاليات النسخة الحالية، امتداداً للنجاح الكبير الذي شهدته النسخة الخامسة على ملاعب النادي العريق، تحت قيادة الأستاذ شريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة الرياضي ونائبه المهندس إيهاب لهيطة، وذلك بعد ٤ نسخ ناجحة احتضنها النادي الأهلي.

وحرص السيد فرانك هارتمان، سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة والداعم الرئيسي للحدث الرياضي الدولي الكبير، على القاء كلمة، أشاد خلالها بالدور الكبير الذي تلعبه البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، في العمل على التقارب بين الشعوب، على أرض مصر، معرباً عن بالغ تقديره للدور الملموس الذي يقوم به نادي الجزيرة في تقديم كل سبل الدعم اللوجيستي من أجل انجاح البطولة.

ووفقا لقرعة البطولة الدبلوماسية السادسة، التي أجريت تحت إشراف حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة المصري، تم تقسيم الـ ٤١ سفارة وهيئة دبلوماسية إلى ٧ مجموعات، مع ادراج فرنسا الدولة المنظمة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، مع ألمانيا الدولة المضيفة لكأس العالم ٢٠٢٦، في مجموعة واحدة، وإقامة اللقاء الافتتاحي يوم ١٦ مايو بين فريقي السفارتين، بتواجد السيد فرانك هارتمان، سفير ألمانيا الاتحادية، والسيد ايريك شافاييه، سفير فرنسا، ضمن صفوف الفريقين.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا- باكستان- مصر- فرنسا

المحموعة الثانية: بلغاريا ورومانيا- المجر- الدنمارك- الأرچنتين

المجموعة الثالثة: طاچكيستان- البرازيل- أستراليا وسويسرا- الهند

المجموعة الرابعة: منطمة العمل الدولية- فنلندا- إسبانيا- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

المجموعة الخامسة: هولندا- البنك الدولي- بريطانيا- ماليزيا

المجموعة السادسة: منظمة الاتحاد الأوروبي- كندا- بولندا- السنغال- منظمة الأغذية والزراعة

المجموعة السابعة: إيطاليا- اتحاد الدول الست (السويد-النرويج-أيرلندا-البرتغال- سنغافورة-غينيا الاستوائية) -منطمة الهجرة الدولية- اليابان- الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك

وشهدت مراسم القرعة حضور كوكبة من السفراء والدبلوماسيين، يتقدمهم السيد فرانك هارتمان، سفير المانيا والسيدة اوليفيا تودريان (سفيرة رومانيا) والسيدة ايفا فيتمان (المبعوثة الدبلوماسية الهولندية) والسيد اندريه كوفاتش(سفير المجر) والسيد اوكا هيروشي (سفير اليابان ) والسيد ايريك شافاييه (سفير فرنسا) والسيد بيكا كوسونان(سفير فنلندا)