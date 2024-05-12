طلعت يوسف يقود مران فيوتشر.. غدا

ياسر رشاد - القاهرة - يقود طلعت يوسف مدرب موردن فيوتشر مرانه الأول مع الفريق غدًا الإثنين استعدادًا لمواجهة انبي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ٢٣ من دوري نايل.

ويبدأ مران الفريق غدًا الإثنين في تمام السادسة والنصف مساءً على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يتم فتح المران غدًا الإثنين أمام وسائل الإعلام لإجراء بعض اللقاءات بالتنسيق مع إدارة الإعلام بالنادي.

وكان نادي فيوتشر أعلن عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق فيوتشر وجاء على النحو التالي:

طلعت يوسف - المدير الفني

حسن موسى - مدرب عام

منير عقيلة - مدرب عام

دانيال خيمينيز – مدرب مساعد

محمد يونس - مدرب حراس

أحمد عبد اللطيف - مخطط أحمال

كريم فهمي - محلل أداء

ويواجه الفريق الأول نادي إنبي في الجولة القادمة بالأسبوع 23 من الدوري العام في أولى المواجهات تحت قيادة طلعت يوسف.

