بوكيتينو ينضم لقائمة المرشحين لخلافة بيولي في ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - أنضم المدير الفني الارجنتيني موريسيو بوكيتينوالمدير الفني الحالي لفريق تشيلسي الانجليزي الى قائمة المرشحين لخلافة ستيفانو بيولي المدير الفني للميلان الايطالي اعتبارا من بداية الموسم المقبل .

وكان ستيفانو بيولي قد اعلن انه لن يستمر في منصب المدير الفني للميلان الايطالي بعد نهاية الموسم الحالي مكتفيا باربعة مواسم ونصف قضاها في قيادة الروسونيري نجح خلالها في احراز لقب بطولة الدوري الايطالي موسم 2021 / 2022 بعد غياب طويل عن الميلان .

واكدت صحيفة التوتو ميركاتو الايطالية ان هناك مجموعة من المرشحين لقيادة الميلان في الموسم المقبل منهم الاسباني جوليان لوبيتيجي المدير الفني السابق لاشبيلية و ريال مدريد الاسباني وايضا انطونيو دي زربي المدير الفني الحالي لبرايتون الانجليزي و الهولندي مارك فان بوميل مدرب فريق أوترخت البلجيكي وانضم اليهم مؤخرا الارجنتيني موريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي والذي تحوم حول استمراره في منصبه مديرا فنيا لفريق قلعة ستامفورد بريدج الكثير من الشكوك خاصة مع النتائج الغير مرضية التي حققها تشيلسي هذا الموسم وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الانجليزي بل ربما لا ينجح الفريق في التأهل الى اي منافسة اوربية في الموسم المقبل .

واكدت توتو ميركاتو ان موريسيو بوكيتينو يبدو مرشح مناسب للميلان نظرا لخبراته الكبيرة في الكرة الاوربية وقدرته على تكوين فريق شاب للميلان خلال المواسم المقبلة .

واضافت الصحيفة الايطالية : الشىء الوحيد الذي ربما يعرقل الصفقة هي النتائج التي تحسنت مؤخرا لفريق تشيلسي وتحقيق الفريق لثلاث انتصارات متتالية في الدوري الانجليزي منحت الفريق بصيصا من الامل في امكانية التاهل للمشاركة في دوري المؤتمر الاوربي في الموسم المقبل .