شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال المرحلة الأولى من أعمال مشروع "مسارات شوران" في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة منطقة المدينة المنورة المرحلة الأولى من أعمال مشروع "مسارات شوران" أحد المشروعات النوعية بالمنطقة؛ ويهدف إلى رفع جودة الحياة، حيث تقع المرحلة الأولى منه على مساحة تتجاوز 85350 مترًا مربعًا، بحي شوران بالمدينة المنورة.

ويضم المشروع في مرحلته الأولى، مسارات رئيسة للمشي بطول يبلغ 1650 مترًا طوليًا، وأخرى للدراجات بطول 1420 مترًا طوليًا، ومسطحات خضراء بمساحة 31 ألف متر مربع، و7 مناطق استثمارية بمساحة تبلغ 2350 مترًا مربعًا، وملعبًا رياضيًا، ومواقف للمركبات.





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