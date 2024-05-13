الامارات | الشارقة يكسب «فاصلة» مليحة ويتأهل لنهائي دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسب حامل اللقب فريق الشارقة رهان مباراته الثالثة والفاصلة، وفاز على مليحة 23-21، أول من أمس، على صالة نادي البطائح، في ختام الدور نصف النهائي لدوري أقوياء اليد، وضرب موعداً مع شباب الأهلي في نهائي البطولة.

وجاء تأهل الشارقة بعدما شهدت مواجهاته مع مليحة تبادلاً للفوز في موقعتي الذهاب والإياب، بتقدم «الملك» بالنتيجة ذهاباً بواقع 35-22، قبل أن ينجح مليحة في رد اعتباره بالفوز إياباً 19-18، وفرض مباراة ثالثة فاصلة، حسمها الشارقة ليضمن تأهله إلى المباراة النهائية. ويواجه الشارقة فريق شباب الأهلي في نهائي البطولة، غداً، على صالة نادي البطائح، وكان شباب الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بالفوز على العين في موقعتي الذهاب والإياب بواقع 31-28 و30-25 توالياً.