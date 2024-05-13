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6 فرق تتنافس على بطولة الهوكي بجدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد السعودي للهوكي منافسات بطولة المنطقة الغربية 2024 التي ستنطلق الجمعة المقبل، في الصالة بنادي الاتحاد السعودي في محافظة جدة تحت إشراف اتحاد الهوكي، وستشهد البطولة منافسات 6 فرق تضم 60 لاعبا، تأتي هذه البطولة في إطار تطوير هوكي الميدان بالمملكة تزامنا مع تفعيل رياضة هوكي الميدان ضمن ألعاب النادي المختلفة ويعد الاتحاد ثاني ناد يفعل اللعبة بالمملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي للهوكي أن هذه البطولة ابتداء لسلسة بطولات الاتحاد لموسم 2024، كما أشار إلى استمراريته لتحقيق التطور وتعزيز مكانة هذه في المجتمع وتشجيع المواهب الشابة على ممارسة هذا النوع من الرياضات الأولمبية.

وأكد الاتحاد حرصه في تنظيم مثل هذه البطولات التنافسية التي يسعى من خلالها إلى خلق بيئة المنافسة في لعبة هوكي الميدان، إلى جانب تعزيز حضور اللعبة في المجتمع الرياضي من خلال مثل هذه التنظيمات في عدد من مناطق المملكة، مع نشر ثقافتها بالشكل الذي يتواكب مع ما تحظى به الرياضات السعودية من دعم وتطور يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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